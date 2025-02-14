В агентстве считают, что команда Путина может столкнуться с трудностями из-за непредсказуемости Трампа.

Российский диктатор Владимир Путин собирает команду для предстоящих переговоров о завершении войны против Украины, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, которые знакомы с ситуацией.

Отмечается, что в переговорную команду войдет главный советник лидера РФ по внешней политике Юрий Ушаков. Он уже более 50 лет занимается дипломатией.

Также Путин хочет привлечь к переговорному процессу своего главного шпиона - Сергея Нарышкина, подчеркнули в агентстве. Он служил вместе с российским диктатором в советском КГБ.

Видео дня

Ключевую роль в качестве неофициального канала связи с переговорщиками президента США Дональда Трампа может сыграть Кирилл Дмитриев, финансист, который получил образование в Стэнфорде и Гарварде, добавили в агентстве.

Журналисты считают, что включение в состав команды Дмитриева, который имеет опыт работы в США и с такими компаниями, как McKinsey & Co. и Goldman Sachs Group Inc., говорит о том, что Путин готов адаптироваться к переговорам с Трампом. Более того, команда президента США не обладает такой же глубиной знаний по Украине, а также имеет мало опыта прямых переговоров с Россией.

В агентстве уверены, Путин не демонстрирует никаких признаков готовности пойти на существенные уступки. Это может стать серьезным препятствием на пути к успешным переговорам.

Журналисты напомнили, что 77-летний Ушаков был помощником Путина более десятка лет, а ранее был послом в США с 1998 по 2008 год. Это дало ему глубокие знания о взаимодействии с Вашингтоном.

"Ушаков хорошо знает американский истеблишмент и имеет большое влияние в Москве. Он лучший человек для "больших переговоров" в классическом смысле", - рассказал журналистам декан факультета международных отношений в МГИМО Андрей Сушенцов.

В агентстве добавили, что 49-летний Дмитриев в феврале участвовал в переговорах об освобождении американского школьного учителя Марка Фогеля из российской тюрьмы. Он родился в Киеве, и после работы в McKinsey и Goldman Sachs поехал в Россию, чтобы работать в частном инвестиционном фонде. Он возглавляет Фонд национального благосостояния России с 2011 года.

Помимо этого Дмитриев находится под санкциями США. В агентстве напомнили, что Вашингтон называл его "известным союзником Путина".

Нарышкин же 13 февраля сообщал журналистам, что Кремль уже отдал распоряжение о продолжении контактов со спецслужбами США после телефонного разговора Трампа и Путина, напомнили в агентстве.

"Российская команда может оказаться в затруднительном положении, имея дело с более непредсказуемым собеседником в лице Трампа, чьи нестандартные идеи и периодическая агрессивность резко отличаются от линии предыдущей администрации", - заявила во время разговора с журналистами старший научный сотрудник отдела исследований международной безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Эмили Феррис.

В агентстве уверены, что другие члены переговорной группы Москвы 2022 году также могут присоединиться к команде Путина позже. Источник рассказал журналистам, что они в основном будут помогать в любых переговорах с украинскими представителями.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее официальная представительница российского Министверства иностранных дел Мария Захарова заявила, что еще рано говорить о переговорном процессе в вопросе прекращения войны против Украины. Она добавила, что российская позиция уже давно "четко определена".

Кроме того, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Кэллогг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны провести прямые переговоры. Он отверг предположение, что Трамп стремится договориться только с лидером РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: