По словам Романа Костенко, когда Россия не может выполнить с первого раза свои задачи, она перегруппировывается и усиливается.

В случае вероятного создания демилитаризованной зоны на всей линий фронта и остановки войны через некоторое время Россия возобновит боевые действия с новой силой. Такое убеждение в эфире Радио NV выразил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко.

"Это факт. Посмотрите на Чечню. Посмотрите на Грузию и других, где Россия, когда не может выполнить с первого раза свои задачи, перегруппировывается, усиливается и достигает потом своих целей", - сказал нардеп.

Также, по его словам, из Соединенных Штатов Америки поступают неприятные сигналы перед полноценным приходом Дональда Трампа к власти после инаугурации, которая запланирована на 20 января. В частности, у него спросили, что он сейчас ожидает от избранного главы Белого дома.

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"Все сейчас заявления, которые мы видим, или звучат от его близкого окружения, или мы видим как кто-то какие-то твиты перепубликует или еще какие-то намеки. Я бы сейчас не сильно обращал на них внимание, потому что надо ждать официальных заявлений. Когда уже Дональд Трамп начнет исполнять обязанности, тогда каждое его заявление будет официальным", - отметил Костенко.

Депутат обратил внимание, что сейчас можно наблюдать за ситуацией, когда кто-то сначала говорит одно, но потом отменяет ту мысль, потому что якобы не то имелось в виду.

В то же время, как сказал Костенко, ему не нравятся те сигналы, которые сейчас поступают из США. В частности, к этим сигналам депутат относит быстрое решение США передать Украине большое количество ракет для систем ПВО, в том числе к "Patriot", повышение предоставления определенного количества вооружения, и постепенное стремление передать Украине помощь на все средства, которые до сих пор не использованы из общего пакета объемом на 60,8 млрд долларов.

"Это такие сигналы, которые значат, что администрация Байдена понимает, что могут быть проблемы, какие-то ходы Трампа, которые будут не в пользу даже их политики (в отношении Украины - УНИАН). Если они нам помогали, но не в полной мере, то такое впечатление, они ожидают, что вообще все будет плохо. Поэтому, эти сигналы мне не нравятся. А в целом будем оценивать, когда Трамп уже зайдет в должность", - сказал Костенко.

В то же время он надеется, что в итоге будут правильные шаги, и интересы Украины будут поддерживаться.

Победа Трампа и война в Украине

Как сообщал УНИАН, после очевидной победы Трампа на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября, в западных медиа начали появляться различные идеи о возможных вариантах завершения войны. В частности, издание Associated Press писало, что Трамп в первый день на посту планирует посадить Россию и Украину за стол переговоров.

В то же время, по данным издания The Telegraph, по одному из планов, которые рассматривает Трамп, в Украине могут разместить британские и европейские войска. В частности, они могут занять 1200-километровую буферную зону между армиями обеих сторон.

Согласно замыслу трех сотрудников штаба политика, нынешняя линия фронта будет заморожена, а Киев согласится отложить вступление в НАТО на 20 лет. В обмен на это, Украина получит большое количество оружия от США, чтобы сдержать Москву от повторного нападения.

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