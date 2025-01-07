Причины такого решения неизвестны.

Cпецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине генерал Кит Келлог отложил запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

Как ранее сообщало издание, Келлог изначально планировал поездку в Киев для встречи с украинскими властями в начале января. Его команда также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж.

"Но поездка, которая стала бы первым визитом новых должностных лиц администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, была отложена. Теперь ожидается, что Келлог отправится в Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата пока не определена", - говорится в статье.

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При этом, указывает Reuters, пока непонятно, почему Келлог откладывает поездку.

Дональд Трамп и Украина

Трамп неоднократно заявлял во время предвыборной кампании, что он может разрешить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность и называл этот вопрос своим ключевым приоритетом.

В то же время ранее СМИ писали, что команда Трампа до сих пор находится в процессе обсуждения своей стратегии.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что избранный президент США Дональд Трамп способен остановить российского диктатора Владимира Путина. Однако, по его словам, опасность заключается в том, что после окончания срока полномочий Трампа Путин сможет напасть снова.

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