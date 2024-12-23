Обозреватель высказал мнение, на что на самом деле мог намекать Трамп.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленкопрокомментировал статью испанской газеты El Pais, в которой сделали вывод, что избранный президент США Дональд Трамп отправил "сигнал" президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он думал об отказе от занятых Россией территорий.

По мнению эксперта, Трамп намекал на совершенно другое, когда заявил:

"Хорошо говорить, что они хотят вернуть свои земли, но города в основном разрушены. Вы посмотрите на некоторые из этих городов, и там не осталось ни одного целого здания. Поэтому, когда вы говорите "верните страну"... Что вернуть? Это 110-летняя реконструкция".

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Как отметил Коваленко, этими словами Трамп достаточно прозаично намекал на то, что Украина победит в войне против России при помощи США, "если американские строительные кампании будут иметь всегда приоритет в вопросах восстановления разрушенных городов".

"Бизнес-контракт на восстановление Донбасса на 100 лет вперед. А что в этом плохого? Вы хотите, чтобы Донбасс застраивали какие-то удмурты или архитекторы из Техаса? Тонкие намеки, которые, к сожалению, видят не все, именно сейчас и посылает бизнесмен, 47-й президент США".

Напомним, в El Pais сделали вывод, что Трамп "отправил сообщение" Зеленскому, чтобы он начал думать о прекращении огня и отказе от всех занятых Россией территорий.

Несмотря на это, несколько европейских источников, пожелавших остаться анонимными, высказали мнение, что сигналы, посланные Трампом, не являются негативными.

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