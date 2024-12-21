Обозреватель призвал украинцев не терять бдительность.

Россияне используют имитацию пуска ракеты "Орешник" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области как более дешевый способ оказывать психологическое и экономическое давление на Украину. Ранее для достижения аналогичной цели в РФ поднимали МиГ-31К, носителя ракет Х-47М2 "Кинжал". Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"В какой-то период времени это было регулярно и постоянно, но есть нюанс. У России менее эскадрильи боеспособных МиГ-31К, ресурс которых изнашивается, а производить новые МиГ-31 российский ВПК не способен. Вот и запуск вхолостую 10, 20, 50, 100 раз этого перехватчика для имитации пусков Х-47М2 "Кинжал" работал определенный период времени, а сейчас? А сейчас это очень и очень дорого, поднимать такую боевую машину только для того, чтобы напугать украинцев и перекрыть сообщение с правого на левый берег", - отметил эксперт.

В итоге россияне нашли "более дешевый способ оказывать психологическое и экономическое давление на Украину" - имитировать пуски "Орешника" с полигона "Капустин Яр", считает Коваленко.

Видео дня

"Не нужно поднимать в воздух перехватчик, обслуживание которого на грани возможного. Не нужно тратиться на заправку перехватчика и выжигать топливо. Достаточно просто объявить бесполетную зону и имитировать пуск... "Дешево и сердито". Вот только бдительность к тревогам и степени угрозы от этого не следует терять", - предупредил эксперт.

Напомним, 19 декабря Путин заявил, что никто не может сбить "Орешник", и предложил это "проверить в Киеве": "Шансов у Запада никаких нет, чтобы сбить эти ракеты... Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет".

Вас также могут заинтересовать новости: