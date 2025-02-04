По его словам, отказываться от них страна не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас страна не может вернуть все территории, которые оккупировала Российская Федерация.

В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану украинский лидер сказал, что имеющиеся объемы помощи от партнеров не позволяют полностью вытеснить оккупационные войска РФ с территории Украины. По его словам, нельзя терять миллионы людей "ради результата, который может и не наступить".

В то же время Зеленский выступил против нарушения Конституции и "присяги, которую давали тем, кто отдал свою жизнь ради страны". Возвращать оккупированные территории можно с помощью комбинированного подхода - политическим и дипломатическим путями:

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"Мы все равно вернем нашу землю, потому что мы правы. И мы не нарушили ни одного аспекта в международном и моральном праве".

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