Трамп скептически относится к предоставлению большей помощи Украине, а если он это и сделает, то хочет, чтобы США получили компенсацию.

Дональд Трамп одним телефонным звонком перевернул многолетнюю политику США относительно войны в Украине. Его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, похоже, сигнализирует о том, что Трамп "сдает" Украину.

Такое беспокойство выразили некоторые европейские лидеры, пишет Bloomberg. Отмечается, что по итогам разговора с Путиным американский президент сообщил, что они договорились "немедленно начать переговоры" и осуществить визиты в страны друг друга.

Такая риторика демонстрирует резкое изменение в позиции США времен Джо Байдена. После вторжения РФ в феврале 2022 года, между лидерами стран не было прямого непосредственного общения. В то же время Вашингтон был сосредоточен на поддержке Украины в ее сопротивлении российской агрессии.

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"Сейчас все это быстро меняется. Европейские лидеры, которые во времена Байдена были в целом солидарны с Вашингтоном, были ошеломлены, узнав об этом звонке, а некоторые из них заявили, что он, похоже, сигнализирует о том, что Трамп сдает Украину", – говорится в материале.

Кроме того, Трамп скептически относится к предоставлению большей помощи Украине. Если он это и сделает, то хочет, чтобы США получили компенсацию – возможно, в виде доступа к минеральным богатствам Украины. 12 февраля для работы над этой частью соглашения Киев посетил американский министр финансов Скотт Бессент.

Также к работе над завершением войны в Украине присоединился специальный посланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Он войдет в состав американской переговорной команды вместе с госсекретарем Марко Рубио и другими представителями администрации Трампа.

Издание акцентирует, что нет никаких гарантий, что эти усилия приведут к успеху в завершении войны, которую РФ ведет против Украины. Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на возвращении всей территории, оккупированной московскими войсками – включая Крым. Эти намерения соответствовали официальной политике США при президентстве Байдена, но теперь это уже не так.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил высокопоставленным чиновникам НАТО в Брюсселе, что возвращение Украины к границам, которые существовали до 2014 года, является "иллюзорной целью". Эти слова вызвали беспокойство относительно того, что США могут потерять рычаги влияния, идя на уступки еще до начала переговоров.

Война в Украине: заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп поддержал заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО. По его словам, он не против снятия вопроса членства Украины в Альянсе с повестки дня.

В то же время американский лидер заявил, что прекращение огня в Украине возможно "в не слишком далеком будущем". Подробностей он не раскрыл, но добавил, что возвращение на границы 2014 года считает маловероятным.

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