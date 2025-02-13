Европа увидела призрак Мюнхенского заговора 1938 года.

В Лондоне возмущены попытками президента США вести прямой диалог с Кремлем через головы украинцев и остальных европейцев. Об этом пишет британская The Times.

"Я только что имел длительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", - написал Трамп в соцсети после вчерашнего звонка в Кремль.

Хотя британские чиновники были готовы к плохим новостям, решение Трампа сначала позвонить Путину, а Зеленского оставить позади, стало серьезным ударом, пишет The Times. Но хуже всего то, что потом на пресс-конференции в Овальном кабинете Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он Украину равноправным партнером в переговорах.

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"Некоторые из нас подумали: не для того украинцы воевали три года, теряли своих сыновей и дочерей, чтобы их исключили из обсуждений их будущего. Я имею в виду, если бы я был на их месте, я бы передал Трампу тот же месседж, что и те, кто был на острове Змеином", - сказал The Times неназванный собеседник в британском Минобороны, намекая на лозунг о "русском военном корабле".

На следующий день Лондон обнародовал официальное заявление, в котором в сдержанных формулировках подчеркнул недопустимость переговоров с Кремлем в обход Украины.

Однако неназванный британский чиновник, с которым говорили авторы публикации, признал, что вряд ли какая-то из европейских стран сможет существенно повлиять на переговоры с Москвой, пока не согласится развернуть собственные войска в Украине в качестве миротворцев.

Однако это не означает, что европейцам все равно. Звонок Трампа Путину уже активно сравнивают с Мюнхенским соглашением 1938 года, по которому Великобритания и Франция отдали Гитлеру часть Чехословакии, не спрашивая мнение Праги.

Рихардс Колс, консервативный латвийский депутат Европарламента, написал в Твиттере: "Мюнхен-2... Европа, готовься". Высокопоставленные европейские дипломаты заявили, что Трамп и его администрация "бросили Украину под автобус". Один из них сказал: "Ключевые уступки были сделаны наперед", а другой сказал, что это было катастрофически: "Ослабить нашу позицию еще до начала переговоров. Зачем это делать? Украина пообещала редкоземельные [полезные ископаемые] в обмен на это. А что пообещала Россия? Ничего! Они продолжают свои имперские амбиции".

Реакция на переговоры Трампа с Путиным

Как писал УНИАН, после вчерашнего разговора Трампа с Путиным бывший советник президента США в первой администрации Трампа Джон Болтон высказал мнение, что теперь Кремль празднует победу. Болтон убежден, что Трамп "фактически сдался Путину еще до начала переговоров".

Также мы приводили мнение вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас, которая назвала "грязным делом" возможное сепаратное соглашение между США и РФ без Украины.

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