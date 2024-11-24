Нужно восстановить сдерживание и мир, подчеркнул республиканец.

Война в Украине превратилась в "позиционную войну времен Первой мировой войны" после того, как администрация пока еще действующего президента США, демократа Джо Байдена разрешила украинской стороне использовать противопехотные наземные мины для сдерживания продвижения российских оккупантов.

Такое заявление во время выступления на канале Fox News сделал республиканец, член палаты представителей Майкл Уолц, которого его сопартеец Дональд Трамп, избранный главой Штатов, решил сделать своим советником по национальной безопасности.

По его словам, чтобы положить конец войне, решение "должно быть принято в более широких рамках". "Это просто настоящая мясорубка людей и персонала на этом фронте… Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", - сказал политик.

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Уолц говорил, что Трампа очень беспокоит противостояние:

"Президент Трамп невероятно обеспокоен происходящей там бойней и снова задается вопросом: "Как нам восстановить сдерживание и как нам принести мир?".

Республиканец заявил, что необходимо "восстановить сдерживание, мир и опередить эту лестницу эскалации, а не реагировать на нее".

В центре внимания война в Украине - новости

В начале ноября Дональд Трамп был избран президентом США, однако пока еще не получил президентские полномочия. Республиканец во время избирательной гонки не раз обещал, что быстро завершит войну в Украине, однако не уточнял, как. Демократы утверждали, что он якобы готов пойти на уступки России.

Старший научный сотрудник Института SNF Agora при Университете Джонса Хопкинса, публицист и журналист Питер Померанцев говорил, что российский диктатор Владимир Путин в начале 2025-го может начать переговоры по Украине.

По словам эксперта, в окружении Трампа якобы есть люди, которые могут согласиться на условия РФ. Стоит отметить, что российские власти, в частности, требовали, чтобы Киев отказался от всего Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

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