Даже если бы Украина вернула все свои территории, то это бы не было победой, потому что очень много людей погибло на войне.

Справедливым завершением войны было бы стереть РФ с лица Земли. Об этом сказал врио командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Деркач с позывным "Дыра" в интервью украинскому независимому медиа Online.UA.

Он отметил, что если бы не пошло на спад объединение людей, которое было в начале войны в 2022 году, то такую значительную территории Донецкой области врагу не удалось бы оккупировать. "Как минимум мы продолжили бы наступать, а не отступать. У нас не хватало человеческого ресурса. Потому что сколько бы нам не давали оружия, то если некому из него стрелять, то ничего не получится. Как раз мотивированными людьми, которые приходили, мы и выезжаем все эти годы", - подчеркнул военный.

Деркач отметил, что очень трудно ответить, что могло бы быть победой для Украины. "Что было бы победой? Честно? Победу даже не вижу. Не могу сказать как это победа. Даже если все закончится и мы восстановим свои границы, то это уже не будет победой, поскольку потеряно много ресурсов и жизней, разрушена часть инфраструктуры. Это уже трудно назвать победой", - подчеркнул он.

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По его словам, справедливым завершением войны должно было бы быть уничтожение России. "Какое справедливое окончание войны? Стереть с лица земли Россию. Это невозможно, но справедливо. Или, как минимум, чтобы за каждого нашего павшего было 10 их гражданских, военных. И это бы не вернуло всего того, что мы потеряли. И не было бы это полностью справедливо", - подчеркнул военный.

Деркач отметил, что Украина должна и дальше делать то, что делает, то есть постоянно совершенствоваться и находить другие способы как с врагом бороться. При этом привел в пример рост производства дронов, без которых Украина бы проиграла. "Это очень сильно уравняло шансы Украины с Россией", - подчеркнул он.

Выпуск оружия в Украине

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Анна Гвоздяр заявляла, что Украина может производить за год более 3 млн БПЛА разных типов. По ее словам, для этого есть возможности, но не хватает финансирования.

Сама Украина способна покрыть лишь часть этих потребностей, а остальное берут на себя союзники нашего государства. Так, канадцы согласились закупить часть БПЛА, произведенных Украиной, для нужд украинской армии. Сейчас идут переговоры с другими партнерами, в частности, британцами.

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