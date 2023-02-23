О каком именно количестве танков идет речь не сообщается, но всего у Швеции их 120.

Власти Швеции готовы отправить в Украину часть танков Leopard, которые есть у них на вооружении. Стокгольм готовит еще один пакет военной помощи для Киева.

"Мы открыты для этого и ведем тесный диалог по этому поводу прежде всего с Германией", - цитирует министра обороны Швеции Пала Джонсона издание Reuters.

За год полномасштабного вторжения России в Украину власти Швеции утвердили ряд пакетов военной и гражданской помощи. Последняя партия военной помощи включает боевые машины пехоты, которые "станут основным вкладом" страны в Украину.

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Кроме того, Стокгольм готовит к отправке в Украину артиллерийскую систему Archer. Также растет поддержка передача части танков Leopard среди шведских парламентариев. Всего у страны 120 таких боевых машин.

Танки Leopard для Украины - что известно

14 февраля 2023 года после заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в вопросе передачи Украине танков сотрудничают восемь стран - Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

В тот же день глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать танки для ВСУ.

20 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в ВСУ планируют создать минимум два танковых батальона с Leopard 2.

Позже стало известно, что Польша в ближайшие недели доставит в Украину 14 танков Leopard 2. А 22 февраля стало известно, что Испания планирует отправить в Украину шесть Leopard 2.

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