Польша доставит в Украину 14 танков Leopard 2 в следующие две-три недели, как только будет завершена подготовка украинских военных.

Об этом сказал спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, сообщает американский телеканал CNN. Спикер отметил, что Варшава поддерживает отправку боевых самолетов в Украину, но еще придется пройти путь достижения консенсуса среди стран-членов НАТО.

"Так же, как это было с танками, мы надеемся, что эта коалиция будет достаточно большой для поддержки украинцев все в большей и большей степени. Самолеты очень полезны в украинской войне", - сказал Ясина, отметив, что является оптимистом.

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Leopard для Украины

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что восемь стран сотрудничают в вопросе предоставления Украине танков Leopard. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. По его словам, союзники обязались передать Украине бронетехники и танков более чем на "восемь боевых бригад".

14 февраля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки.

20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2.

Также ожидается формирование шести-семи батальонов, на вооружении которых будут танки Leopard 1.

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