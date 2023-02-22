В будущем Испания может отправить еще больше танков.

Испания планирует отправить в Украину шесть основных боевых немецких танков Leopard 2, сообщает британский телеканал Sky News.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сегодня сделала соответствующее объявление во время выступления перед испанскими парламентариями. Она отметила, что в будущем в Украину могут отправить еще больше танков.

Leopard 2 для Украины - что известно

14 февраля после очередного заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

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По его словам, союзники обязались передать Украине бронетехники и танков более чем на "восемь боевых бригад".

В тот же день председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что 11 стран пообещали передать Украине танки.

20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут Leopard 2.

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard 2.

Польша в ближайшие две-три недели доставит в Украину 14 танков Leopard 2.

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