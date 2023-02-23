Танки могут прибыть в Украину в течение месяца.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже подготовила к отправке в Украину обещанные танки Leopard 2. Он добавил, что сейчас в Польше украинские военные учатся работе с этой техникой.

"Сегодня наши танки Leopard готовы для Украины. В нашем учебном центре на танках Leopard тренируются украинские танкисты, мы готовим их прямо сейчас, продолжается цикл обучения", – добавил он в интервью CNN.

По словам Дуды, военные ВСУ, которые сейчас проходят подготовку в Польше, в течение одного месяца будут готовы вернуться в Украину вместе с танками.

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В то же время он подчеркнул, что Польша имеет серьезные проблемы с получением запчастей для немецких танков. И такая проблема есть не только в его стране.

"Это не только у нас – эти проблемы довольно распространены. Другие страны тоже имеют проблемы с Leopard, потому что немцы имеют серьезные проблемы с поставками запчастей. Мы не понимаем этой ситуации, но так оно и есть", – объяснил лидер Польши.

Военная помощь Украине от Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна готова предоставить Украине истребители МиГ-29, Он отметил четкую позицию Варшавы, которая предполагает участие в более широкой коалиции.

Моравецкий также анонсировал создание хаба по ремонту и модернизации немецких танков Leopard 2 для дальнейших поставок боевых машин Украине.

Кроме того, заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что его страна в рамках миссии ЕС EUMAM планирует ежемесячно проводить военную подготовку двух батальонов Вооруженных сил Украины.

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