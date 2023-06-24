Документ уже разместили на официальном портале правовой информации РФ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел ответственности за нарушение режима военного положения. Он подписал соответствующий закон об административной ответственности.

Отмечается, что документ разместили на официальном портале правовой информации России. Таким образом, КоАП РФ дополнили статьей о нарушении режима военного положения.

За такое нарушение предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 500 рублей до одной тысячи или административный арест сроком до 30 суток. При этом должностным лицам за такое нарушение грозит штраф от одной до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

Видео дня

Кроме того, если для нарушения использовали транспорт, то его конфискуют. Также документ уточняет порядок задержания автотранспорта.

Военное положение в России - что известно

14 июня 2023 года Госдума РФ приняла поправки о штрафах за нарушение режима военного положения.

согласно законопроекту, в Кодексе об административных правонарушениях в статье 20.51 появятся пункты, предусматривающие штрафы за нарушение режима военного положения для граждан в размере от 500 до 1000 рублей, а для должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей. В обоих случаях возможен административный арест на срок до 30 суток.

Вас также могут заинтересовать новости: