Предусматриваются штрафы за нарушение режима военного положения для граждан в размере от 500 до 1000 рублей.

Росиийская Госдума приняла поправки о штрафах за нарушение режима военного положения.

Как пишет Медуза, согласно законопроекту, в Кодексе об административных правонарушениях в статье 20.51 появятся пункты, предусматривающие штрафы за нарушение режима военного положения для граждан в размере от 500 до 1000 рублей, а для должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей. В обоих случаях возможен административный арест на срок до 30 суток.

Также в документе прописана возможность конфискации транспортного средства на тот случай, если нарушение было совершено с его использованием.

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Военное положение введено в аннексированных Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на части территорий Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем российской армии.

Ситуация на оккупированных территориях - детали

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики начали проверять детей на причастность к партизанскому движению и сотрудничество с украинскими воинами.

Российские захватчики ввели жесткие фильтрационные мероприятия для тех украинцев, которые пытаются спастись из затопленных населенных пукнтов оккупированного Левобережья Херсонщины.

В Мелитополе Запорожской области продолжается принудительная паспортизация граждан Украины. Российские захватчики снова прибегают к угрозам.

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