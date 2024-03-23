Он отметил, что такое использование будет наиболее эффективным.

Бельгия поддерживает использование замороженных российских активов для восстановления Украины, но в настоящее время важнее оружие.

Об этом завил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пишет Le Soir. По его словам, Евросоюз не сможет направить эти деньги на восстановление, если Украина проиграет в войне, поэтому разумнее "потратить эти средства на поставки оружия".

По его словам, сейчас основным являет предложение Еврокомиссии об использовании 90% доходов от активов России на поставки оружия.

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Замороженные российские активы

Львиная доля замороженных российских активов находится в Бельгии в депозитарии Euroclear. Лидеры стран ЕС во время первого дня саммита 21 марта обсуждали вопрос направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для ВСУ и достигли предварительной договоренности.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложит ЕС использовать 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, для закупки оружия для Украины через Европейский фонд мира. По его словам, оставшиеся 10% будут переведены в бюджет ЕС и потрачены для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

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