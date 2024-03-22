Згурец объяснил, почему так считает.

Украина должна принять решение об отводе ВСУ из-под Вербового, только по такой логике можно будет выровнять линию фронта и выйти из низины в этом районе Запорожского направления.

Так считает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Он объяснил, почему рассматривает вариант нашего очередного отхода с позиций в эфире Espreso.

Аналитик напомнил, что Украина сформировала южный плацдарм в зоне Работино-Вербовое по итогам наступления прошлого года. Однако сейчас Россия обладает там преимуществом: она смогла продвинуться от Вербового на северо-запад (речь идет о территории шириной около 8 км и 6 км вглубь) и постоянно простреливает участок, на котором закрепились ВСУ, с флангов. При таких условиях, защищать эту зону крайне трудно, акцентировал он.

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"Думаю, что нашему военному руководству нужно принять логичное решение об отводе наших войск с этого участка, чтобы выровнять линию фронта и выйти из низины", - считает Згурец.

Глава Defense Express предполагает, что шаг об отступлении из-под Вербового, станет очередным политическим бременем для Украины. Все знают, что на это направление потратили немало сил, но тогда контроль над ним рассматривался как один из элементов для дальнейшего наступления.

"Сейчас наступление прекращено, и мы переходим к обороне. Удержание этого сложного участка выглядит не совсем рационально. Но это лишь мое предположение", - пояснил Згурец свое мнение.

Что известно о продвижении РФ на Запорожском направлении

О том, что Украина вышла на линию окопов Вербово-Роботино стало известно в сентябре 2023 года. Тогда командование Украины отчитывалось о том, что там наша армия создает оборонительные рубежи и готовится к дальнейшему наступлению.

Однако в 2024 году ВСУ перешли от наступательной тактики к обороне. Этому предшествовали проблемы с наличием оружия и артиллерийских снарядов. 18 марта аналитический проект DeepState констатировал, что Россия имеет продвижение на Запорожском направлении (речь шла о населенных пунктах Вербово и Орловка).

Также указывалось, что активные бои продолжаются возле Работино, Вербового и Горьковского.

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