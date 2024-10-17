Германия объявила о новом пакете помощи Украине.

Германия передала Украине новый большой пакет военной помощи, а также анонсировала передачу в ближайшее время управляемых ракеты AIM-9L для F-16 и тысяч дронов.

Согласно сообщению на сайте правительства Германии, в новый пакет вошли

8 танков LEOPARD 1 A5 с запасными частями (переданных совместно с Данией)

20 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями

боеприпасы для танков LEOPARD 2, LEOPARD 1 и БМП MARDER

4 противоминные машины MRAP

Кроме того, в пакет помощи вошли 2 системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним, 6 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запасными частями, 14 000 155-мм боеприпасов.

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Также Германия передала Украине 30 разведывательных беспилотников VECTOR.

Кроме того правительство Германии анонсировало передачу Украине:

Ракет AIM-9L (используются на вооружении F-16)

4000 ударных дронов

361 разведывательного дрона SONGBIRD

Также в пакете помощи - оборудование для разминирования и стрелковое оружие, десятки тысяч патронов 40-мм и зимняя одежда.

Помощь Украине от Германии

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна вместе с партнерами до конца этого года намерена предоставить помощь по безопасности для Украины на 1,4 млрд евро. В частности, в пакет войдут средства противовоздушной обороны Iris-T, Skynex, зенитные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.

Издание BILD ранее писало, что Германия не собирается больше передавать Украине крупную военную технику, кроме уже заявленной.

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