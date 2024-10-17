Германия передала Украине новый большой пакет военной помощи, а также анонсировала передачу в ближайшее время управляемых ракеты AIM-9L для F-16 и тысяч дронов.
Согласно сообщению на сайте правительства Германии, в новый пакет вошли
- 8 танков LEOPARD 1 A5 с запасными частями (переданных совместно с Данией)
- 20 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями
- боеприпасы для танков LEOPARD 2, LEOPARD 1 и БМП MARDER
- 4 противоминные машины MRAP
Кроме того, в пакет помощи вошли 2 системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним, 6 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 с запасными частями, 14 000 155-мм боеприпасов.
Также Германия передала Украине 30 разведывательных беспилотников VECTOR.
Кроме того правительство Германии анонсировало передачу Украине:
- Ракет AIM-9L (используются на вооружении F-16)
- 4000 ударных дронов
- 361 разведывательного дрона SONGBIRD
Также в пакете помощи - оборудование для разминирования и стрелковое оружие, десятки тысяч патронов 40-мм и зимняя одежда.
Помощь Украине от Германии
На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна вместе с партнерами до конца этого года намерена предоставить помощь по безопасности для Украины на 1,4 млрд евро. В частности, в пакет войдут средства противовоздушной обороны Iris-T, Skynex, зенитные установки Gepard, самоходные артиллерийские установки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.
Издание BILD ранее писало, что Германия не собирается больше передавать Украине крупную военную технику, кроме уже заявленной.