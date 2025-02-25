В то же время часть поляков считает, что Украине надо продолжать борьбу с РФ.

Большинство поляков поддерживают быстрое заключение мира между РФ и Украиной. Об этом говорится в результатах опроса студии Opinia24 для Радио ZET.

В частности социологи спрашивали у граждан Польши: "Как сейчас должна вести себя Украина в условиях войны?".

На этот вопрос 30% респондентов ответили, что Украине не стоит прекращать борьбу. 57% поляков считают, что нужно быстро заключить мир, еще 13% опрошенных воздержались от ответа.

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В то же время 35% мужчин-респондентов считают, что Украине "не надо бросать борьбу", в то время, как за это выступили лишь 26% женщин. Также 55% мужчин и 59 женщин отметили, что нужно "быстро стремиться к заключению мира".

В свою очередь 10% мужчин и 15% женщин отметили, что не имеют своего мнения по этому поводу.

Также 47% поляков считает, что Украина не должна уступать в борьбе с РФ. Однако это самая высокая доля тех, кто поддерживает продолжение борьбы с врагом, если учитывать избирателей отдельных политических группировок.

Такой опрос был проведен в 2025 году с помощью интервью по телефону и онлайн-интервью. В нем приняли участие 1000 поляков в возрасте от 18 до 29 лет.

Опрос был проведен в январе 2025 года с помощью телефонных интервью и онлайн-интервью. Участие в нем приняли 1000 поляков в возрасте от 18 до 29 лет.

Последние опросы о войне в Украине

Ранее опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что количество украинцев, которые поддерживают прямые переговоры с РФ, стремительно растет. В то же время 91% опрошенных украинцев категорически не воспринимают переговоры США и России о прекращении войны без участия Украины.

В то же время опрос команды проекта Онух IBIF свидетельствует о том, что большинство украинцев одобряет деятельность Зеленского как президента. В частности 63% украинцев ответили, что они полностью, полностью или скорее одобряют его деятельность как президента.

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