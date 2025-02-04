Результаты опроса за февраль и декабрь 2024 года изменились в сторону уменьшения поддержки членства Украины в ЕС и НАТО.

В Польше за последний год стало меньше тех, кто поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела социологическая лаборатория ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского.

В исследовании сравнили результаты за февраль и декабрь 2024 года, которые немного изменились в сторону уменьшения поддержки членства Украины в ЕС и НАТО.

Отмечается, что за безусловное вступление Украины в ЕС в декабре выступали 19% поляков. Этот показатель таким же был и в феврале. А вот группа противников членства Украины в ЕС выросла с 16% в феврале до 19% в декабре.

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"Это может быть отражением большего беспокойства относительно стабильности и функционирования Украины как потенциального члена ЕС и потребности большего уважения к интересам Польши со стороны Украины (что, однако, не является формальным условием членства в ЕС)", - говорится в исследовании.

Немного уменьшилась среди поляков поддержка членства Украины в НАТО. Безусловное вступление Украины в Североатлантический альянс поддержали 26% респондентов в декабре по сравнению с 30% в феврале.

Противников членства Украины в НАТО в феврале было 14%, в декабре стало 18%.

Украина и Польша: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, среди молодежи Польши ухудшилось отношение к украинским беженцам. В частности только 16% опрошенной молодежи имеют положительное отношение, тогда как 37% - отрицательное, как свидетельствуют результаты исследования социологической лаборатории ARC Rynek i Opinia по заказу Центра Мерошевского.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что его страна должна участвовать в будущих переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, если администрация президента США Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, "в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша".

88 процентов поляков считают, что украинских беженцев в Польше, которые не работают и не платят налоги, нужно лишить социальной помощи на детей по программе "800+". Об этом свидетельствует опрос центра IBRiS. Такая высокая поддержка этой идеи означает, что она не зависит от политических предпочтений, сообщали СМИ.

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