Количество украинцев, поддерживающих прямые переговоры с РФ, стремительно растет - опрос

81% считают реальным путем окончания войны поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран.

64% опрошенных украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

91% опрошенных украинцев категорически не воспринимают переговоры США и России о прекращении войны без участия Украины.

Согласно исследованию, эта группа украинцев также считает, что нормализация отношений между США и РФ имеет позитив прежде всего для России и вредит как Украине, так и Европейскому Союзу.

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В то же время, 64% граждан Украины поддерживают прямые переговоры Киева и Москвы, и этот показатель растет в динамике. Также сообщается, что в январе 2024 года этот показатель составлял 38%.

81% считают реальным путем окончания войны поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран.

Как проводился опрос

В опроса участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1200 респондентов.

Опрос проводился 20-21 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Возможность мира в Украине - мнение Подоляка

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с союзниками имеет два инструмента давления на Россию. По его словам, первый инструмент - это экономическое давление т нефтяное эмбарго. Он добавил, что второй инструмент - милитаристский. В частности, речь идет о наращивании ракетных и дроновых ударов по территории России.

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