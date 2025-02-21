74% опрошенных украинцев заявили, что Зеленский является патриотом Украины, а 73% считают, что он умный и знающий человек.

Большинство опрошенных граждан Украины (63%) одобряют деятельность действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты исследования команды проекта Онух IBIF (при финансировании Британской академии), проведенного в ноябре-декабре 2024 года и январе 2025 года, которое обнародовано на сайте Киевского международного института социологии.

В частности, у украинцев спросили, одобряют или не одобряют они действия Владимира Зеленского на посту президента. Результат опроса показал, что его поддержка несколько выросла по сравнению с предыдущим опросом.

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Отмечается, что 63% украинцев ответили, что они полностью, полностью или скорее одобряют его деятельность как президента. Из них, 36,9% ответили, что скорее одобряют, а 26,1% - полностью одобряют.

При этом, 14,4% опрошенных ответили, что совсем не одобряют, а 18,3% - скорее не одобряют.

Как отметили социологи, показатель "одобрения" близок к показателю "доверия", но они не являются полностью тождественными (например, можно одобрять деятельность человека, но не доверять ему).

Также эти показатели (и одобрения, и доверия) отличаются от электорального рейтинга, когда человек должен из списка выбирать, за кого будет голосовать. В случае голосования люди применяют другие критерии оценки и это отражает другое отношение.

"Сейчас многие манипулируют данными и выдают уровень одобрения/доверия как электоральные рейтинги, что делать некорректно. Поэтому просим быть осторожными", - отметили исследователи.

Вместе с тем, у украинцев также спросили о качествах, которыми обладает президент Зеленский.

Так, значительное большинство опрошенных согласились, что Зеленский воплощает в себе положительные черты: 74% сказали, что он патриот Украины, 73% считают, что он умный и знающий человек, 60% считают его честным и достойным доверия, а 65% считают его сильным лидером. Оценки, которым могли бы позавидовать многие западные лидеры.

Кроме того, по словам социологов, хотя Зеленский остается самым популярным политиком (даже если его популярность снизилась с рекордных значений 2022 и 2023 годов), это не означает, что украинцы не хотят, чтобы он больше сотрудничал с оппозицией, и наоборот.

Так, 70% всех украинцев соглашаются или полностью согласны с тем, что "президент должен включить в свой кабинет больше оппозиционных политиков". Но еще больше украинцев считают, что оппозиция должна сделать больше, чтобы продемонстрировать единый фронт в Украине.

82% всех украинцев склонны скорее или полностью соглашаться с тем, что "оппозиционные деятели должны найти способ работать с президентом". Таким образом, хотя большинство украинцев одобряют президента, они хотят видеть больше сотрудничества и твердо возлагают ответственность на оппозицию сделать больше для достижения этой цели.

В то же время, исследователи отмечают, что Зеленский по-прежнему остается самым популярным политиком - еще более популярны генералы, которые не являются политиками и не баллотируются сейчас.

Так, среди политических лидеров Зеленский лидирует в опросах относительно будущих выборов: примерно 26%-32% населения Украины сообщает, что проголосовали бы за него в первом туре, что значительно опережает следующего политика и бывшего президента Петра Порошенко, который получает 5-6% (от всего населения Украины, которое сообщает).

Также, если смотреть только на решительных и вероятных избирателей, то Зеленский получает 32-41%, а следующие кандидаты в политики Дмитрий Разумков и Петр Порошенко пока отстают в однозначных цифрах.

"Хотя это, конечно, может измениться - не в последнюю очередь, если новый кандидат будет участвовать в гонке, когда он будет объявлен, - этот результат свидетельствует о том, что очень вероятно, что Зеленский почти наверняка будет среди двух последних кандидатов во втором туре. Более того, при нынешнем положении вещей он был бы фаворитом среди политиков", - отмечают социологи.

Исследователи указывают, что потенциальным претендентом во втором туре может быть популярный военный генерал Валерий Залужный, бывший главнокомандующий и ныне посол Украины в Великобритании, но он публично не высказывал никаких политических амбиций.

Трамп заявил о низком уровне поддержки Зеленского среди украинцев - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов в Украине, отметив, что поддержка президента Владимира Зеленского среди украинцев "упала до 4%".

В свою очередь, Зеленский ответил, что именно Россия распространяет дезинформацию о низком рейтинге президента Украины, потому что хочет изменить его, но сейчас это ей не удастся.

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