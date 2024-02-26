Франция обещает послать "сигнал" диктатору.

В понедельник, 26 февраля, около 20 европейских лидеров встретятся в Париже, чтобы послать российскому дикатору Путину сигнал о решимости Европы в отношении Украины.

Они хотять противостоять заявлениям Кремля о том, что Россия "неизбежно выиграет войну" против Украины, заявил вчера советник президента Эммануэля Макрона журналистам. По его словам, тот собирает срочную встречу из-за эскалации агрессии РФ в последние несколько недель.

"Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит в Украине. Наша цель - разрушить эту идею, в которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом выиграет", - цитирует советника Макрона The Guardian.

Два года полномасштабной войны: чем угрожает Россиия

Напомним, на днях представитель России в ООН Василий Небензя призвал ЕС прекратить помогать Украине, чтобы "попытаться спасти хоть что-то от нее", иначе Россия будет "воевать ради этого до конца".

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который систематически угрожает миру ядерной войной, недавно призвал россиян "мстить западному миру везде, где только можно". По его словам, на территории этих стран россияне должны "осуществлять активность, о которой не принято говорить публично".

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