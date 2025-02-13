Российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы переговоры о завершении войны происходили только при участии России и США.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не будет принимать любые двусторонние переговоры США и России об Украине без Украины.

Об этом глава государства сказал журналистам во время посещения Хмельницкой АЭС.

В частности, у президента Украины спросили, как он относится к тому, что президент США Дональд Трамп сначала поговорил с российским диктатором Путиным, а потом с ним.

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Глава государства сказал, что американский лидер знает его мысли.

"Я действительно считаю, что прежде всего, приоритет - Украина. У нас война и против нас Путин", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что по словам Трампа, он хотел одновременно поговорить с обоими лидерами как Украины, так и России.

"В разговоре он не сказал, что Путин и Россия была приоритетом. Сегодня мы доверяем этим словам. Для нас очень важно сохранить поддержку Соединенных Штатов Америки. Но, очень важно, что я отметил во время нашего вчерашнего разговора - у нас уже было три разговора с президентом Трампом... Я не воспринимаю этот звонок, что это был приоритет, что он сначала говорил с Россией. Хотя действительно, это не очень приятно в любом случае, потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы, и европейцы так реагируют, что прежде всего Украина, и ничего не может быть об Украине без Украины!", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что провел очень хороший разговор с Трампом.

"Мы говорили обо всем, и о северокорейцах. И он удивлен, сказал, что его поражает то, что мы построили такую систему дронов и такую технологическую платформу - около 200 предприятий. Он понимает, что происходит. Он понимает, что мы номер один в мире или одни из первых. Но я ему сказал, что там не очень далеко от нас Иран. И это большая опасность. Они также стоят в топе по производству дронов. И поэтому, для нас очень важно остановить Россию и Иран помогает", - сказал Зеленский.

По его убеждению, "звонки - это звонки", но для Украины приоритет - это встречи между Украиной и США.

"И только после таких встреч, после наработки плана как остановить Путина, я считаю тогда уже справедливого говорить с россиянами. И для нас также очень важно, сегодня это еще не звучит, но мы знаем сигналы от европейцев, и они знают мое отношение. Я считаю, что за столом переговоров должны быть и европейцы, потому что мы являемся частью Европы, и мы обязательно будем частью Европейского Союза. Для нас важно. Они очень много помогли", - подчеркнул Зеленский.

Также виз напомнил о вчерашнем визите министра финансов США Скотта Бессента в Украину, с которым длилась достаточно долгое обсуждение.

"Я ему сказал, послушайте, мы должны справедливо начать говорить, прагматично, кто сколько давал. Каждой из этих пособий, каждой страны Европы и Соединенных Штатов. Она была для нас жизненно важна, но, на сегодня мы берем 80% цены войны - это Украина и Европа, и 20% - это сегодня вклад Соединенных Штатов Америки. Он очень важен, и поэтому, это так, и мы не можем сказать, что Европа не поддерживает. Европа очень сильно поддерживает. И Америка, безусловно, самый главный донор, если сравнить с любым из государств в мире. Они больше всего нам дали. Мы за это благодарны", - отметил Зеленский.

В то же время, он считает, что нельзя сравнивать Америку с Европой, потому что это будет не очень честно, это два союзника Украины. Европа вкладывалась очень сильно и очень помогла Украине и продолжает это делать.

Как сказал Зеленский, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал его, что в Европе сейчас очень серьезное беспокойство, потому что европейцы не видят сигналов от США, что "у них есть место за столом".

"То есть, все понимают, что Америка, Украина и Россия. Такой может быть формат переговоров. А где Европа?" - Я также очень заинтересован, чтобы была Европа. Мы сегодня не можем спрогнозировать, как это будет, но мы должны быть с вами крепкими. Мы проходили уже "Нормандию" и "Минск", и я считаю, что в эту реку - а она достаточно грязная была, мы не имеем права еще раз зайти. И поэтому, будем очень осторожны. Нам нужны союзники и справедливые партнеры, когда мы будем заканчивать, или заканчивать горячую стадию этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что сегодня будет говорить с несколькими лидерами Европы, и завтра в Мюнхене будут встречи.

"Сегодня главное, чтобы все не пошло по плану Путина, когда он хочет сделать все, чтобы у него переговоры были двусторонние - он с Соединенными Штатами Америки. И мы просто не сможем акцептировать (принять - УНИАН) как независимая страна любые договоренности без нас. И я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", - констатирует Зеленский.

Также у Зеленского спросили, обсуждал ли он с Трампом возможность проведения выборов в 2025-м году.

"С выборами проще. Вопрос такой не стоит и не стоял. Он его не озвучивал", - сообщил Зеленский.

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