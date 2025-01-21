Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что нет простого или немедленного решения войны РФ против Украины.
Как сообщает Ansa, такое заявление он сделал в Сенате во время обсуждения продления военной помощи Украине до 31 декабря 2025 года. Итальянский министр подчеркнул необходимость поддерживать Украину с целью создания необходимых условий для прекращения огня.
Он отметил, что сейчас наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые "без разбора поражают военные и гражданские объекты в Украине".
"До сих пор позиция всегда была четкой, мы думаем о том, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы наконец создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения долговременного мира", – резюмировал министр.
Помощь Украине от Италии
С начала полномасштабной войны РФ против Украины Италия оказывала нашей стране как военную, так и финансовую помощь.
В частности, в сентябре министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна усилит Украину второй батареей SAMP/T для защиты мирных украинцев от воздушных атак.
А в декабре 2024 года правительство Италии одобрило продление разрешения на поставки оружия в Украину до конца 2025 года.
В целом Италия одобрила 10 пакетов военной помощи для Украины. На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового, 11-го пакета.