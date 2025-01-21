Гвидо Крозетто заявил, что нет простого решения войны РФ против Украины / скриншот

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что нет простого или немедленного решения войны РФ против Украины.

Как сообщает Ansa, такое заявление он сделал в Сенате во время обсуждения продления военной помощи Украине до 31 декабря 2025 года. Итальянский министр подчеркнул необходимость поддерживать Украину с целью создания необходимых условий для прекращения огня.

Он отметил, что сейчас наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые "без разбора поражают военные и гражданские объекты в Украине".

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"До сих пор позиция всегда была четкой, мы думаем о том, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы наконец создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения долговременного мира", – резюмировал министр.

Помощь Украине от Италии

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Италия оказывала нашей стране как военную, так и финансовую помощь.

В частности, в сентябре министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна усилит Украину второй батареей SAMP/T для защиты мирных украинцев от воздушных атак.

А в декабре 2024 года правительство Италии одобрило продление разрешения на поставки оружия в Украину до конца 2025 года.

В целом Италия одобрила 10 пакетов военной помощи для Украины. На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового, 11-го пакета.

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