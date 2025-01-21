Министр также отметил, что наблюдается значительное увеличение количества российских атак по Украине.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что нет простого или немедленного решения войны РФ против Украины.

Как сообщает Ansa, такое заявление он сделал в Сенате во время обсуждения продления военной помощи Украине до 31 декабря 2025 года. Итальянский министр подчеркнул необходимость поддерживать Украину с целью создания необходимых условий для прекращения огня.

Он отметил, что сейчас наблюдается значительное увеличение количества российских атак, которые "без разбора поражают военные и гражданские объекты в Украине".

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"До сих пор позиция всегда была четкой, мы думаем о том, чтобы продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы наконец создать условия для прекращения огня и открыть необходимую дипломатическую дискуссию для достижения долговременного мира", – резюмировал министр.

Помощь Украине от Италии

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Италия оказывала нашей стране как военную, так и финансовую помощь.

В частности, в сентябре министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна усилит Украину второй батареей SAMP/T для защиты мирных украинцев от воздушных атак.

А в декабре 2024 года правительство Италии одобрило продление разрешения на поставки оружия в Украину до конца 2025 года.

В целом Италия одобрила 10 пакетов военной помощи для Украины. На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового, 11-го пакета.

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