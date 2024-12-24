Правительство Италии продлило поставки оружия до конца 2025 года.

Правительство Италии одобрило продление разрешения на поставки оружия в Украину до конца следующего года, сообщает Reuters.

Кабинет премьер-министра Джорджии Мелони в понедельник одобрил декрет, который позволит поставлять "военные транспортные средства, материалы и оборудование" Украине до конца 2025 года для поддержки ее военных усилий против России.

Кроме того, сообщается, что в следующем июле в Италии состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

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После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Италия одобрила 10 пакетов военной помощи для Украины, включая две системы ПВО SAMP/T. Премьер Италии Джорджия Мелони была сторонницей Киева с момента своего вступления в должность в конце 2022 года и пообещала поддерживать Украину до окончания войны.

Поддержка Украины - новости

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал членов Альянса усилить военную помощь Украине для укрепления ее позиций в случае, если Киев вступит в мирные переговоры с Россией.

Также сообщалось, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о готовности направить свои войска в Украину, если соглашение о завершении войны будет предусматривать создание контролируемой линии разграничения.

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