Они подчеркнули, что ядерное оружие не является путем мирного решения войны в Украине. В будущем весь цивилизованный мир должен отказаться от него, чтобы трагедия не повторилась.

Мэры японских городов Хиросимы и Нагасаки призвали лишить мир ядерного оружия на фоне угроз России использовать его в войне против Украины.

Заявления прозвучали в рамках первой встречи сторон договора ООН, запрещающего новейшее оружие, пишет Japan Today.

Трехдневная встреча направлена на то, чтобы придать импульс окончательной ликвидации оружия.

Так, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи призвал весь цивилизованный мир отказаться от ядерного оружия, чтобы трагедия не повторилась. Также он заявил, что ядерное оружие не является мирным решением войны в Украине.

В свою очередь мэр Нагасаки Томихиса Тауэ, который является вице-президентом группы, сказал, что в условиях российской ядерной угрозы сейчас как никогда чувствует, что существование договора является очень важным, поскольку это единственный международный документ, который может предотвращать военные кризисы, а не решать их последствия.

Страны-участницы надеются занять на этой встрече твердую, единую позицию по ядерному разоружению и принять участие в конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая состоится в августе в Нью-Йорке.

Ранее Казахстан призвал всю планету отказаться от ядерного оружия. А немецкий генерал рассказал, как НАТО должна реагировать на попытки РФ применить ядерное оружие.

Справка УНИАН. 6 августа 1945 года американская авиация бомбардировала японский город Хиросиму, впервые в истории применив атомное оружие против людей. Урановая бомба "Малыш" лишила жизни около 70 тысяч мирных жителей, еще более 200 тысяч умерли от последствий ядерного облучения.

Через три дня, 9 августа, Соединенные Штаты сбросили еще одну атомную бомбу - на этот раз на японский город Нагасаки, в результате этого погибли еще около 70 тысяч человек.

Договор о запрещении ядерного оружия

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. К настоящему времени документ подписали 86 государств, почти 60 - ратифицировали.

Ядерные державы - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция отвергли ДЗЯЗ, который, по их мнению, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия и может еще больше осложнить дальнейший прогресс в области разоружения.

Казахстан является единственным государством на пространстве СНГ, которое присоединилось к ДЗЯО.

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