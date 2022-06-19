Казахстан является единственным государством на пространстве СНГ, которое присоединилось к ДЗЯО.

Казахстан призвал страны мира разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года.

Об этом заявил вице-премьер - глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает российский "Интерфакс".

Глава МИД Казахстана сделал это заявление в преддверии встречи государств - участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая состоится на следующей неделе в Вене.

По словам министра, практический вклад Казахстана в ядерное разоружение "дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия".

"Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя Первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя Третьей встречи на период 2024-2026 годов", - сказал глава МИД.

Первая встреча государств - участников Договора о запрещении ядерного оружия состоится в Вене 21-23 июня.

"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО. Считаем необходимым приступить к практической работе в этом направлении ", - сказал Тлеуберди.

Договор о запрете ядерного оружия:

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. К настоящему времени документ подписали 86 государств, почти 60 - ратифицировали.

Ядерные державы - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция - отвергли ДЗЯО, который, по их мнению, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия и может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения.

Казахстан является единственным государством на пространстве СНГ, которое присоединилось к ДЗЯО.

Война в Украине и позиция Казахстана:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины.

1 апреля в администрации президента Казахстана подчеркнули, что вопреки "хотелкам" России, Казахстан уважает территориальную целостность Украины.

29 апреля Казахстан заявил, что не будет помогать РФ обходить санкции Запада.

3 мая Казахстан открыто отказался поддерживать российскую агрессию против Украины.

23 мая в Казахстане заблокировали более 20 миллионов долларов "дочек" российских банков.

17 июня президент Казахстана в присутствии Путина отказался признавать "ЛДНР".

18 июня стало известно о том, что президент Казахстана отказался от российского ордена. У Путина сразу же прокомментировали эту ситуацию.

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