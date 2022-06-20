Речь идет о вероятности так называемого ядерного сдерживания агрессора.

НАТО должно быть готово к ядерным угрозам со стороны РФ и нанести сдерживающий удар.

Об этом заявил командующий Военно-воздушных сил Германии генерал Инго Герхардтц во время выступления на Международном симпозиуме морских сил в Киле, информирует Bild.

"Для надежного сдерживания нам нужны как средства, так и политическая воля, чтобы ввести ядерное сдерживание, если это необходимо", – сказал генерал.

Как отмечает издание, более понятным языком Герхардтц имел в виду следующее: в случае необходимости страны НАТО должны быть готовы применить ядерное оружие, если Россия сделает это первой.

Комментируя вероятность вторжения России в НАТО, генерал заявил: "Путин, не лезь к нам!". Командующий ВВС Германии подчеркнул, что " к 2030 году европейцы будут иметь более 600 современных истребителей в регионе Балтийского моря. Дальше есть американские самолеты".

Ранее бывший первый советник британского правительства по национальной безопасности Питер Рикеттс заявил, что Путин может рассмотреть возможность нанесения удара по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович предостерег руководство РФ от ядерных ударов по территории Украины. "Мы только больше озвереем, сразу гарантирую. Никто не просядет, наоборот, озвереем, поймем, что все сантименты будут отброшены в стиле "не все русские такие", "есть Кремль - а есть русские" - эта риторика уже не поможет", - заявил Арестович, комментируя возможность нанесения ядерного удара со стороны России.

В то же время посол России в Великобритании Андрей Келин не верит, что его страна будет использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

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