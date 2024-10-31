По словам Остина, речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике, боеприпасах и другом вооружении.

В ближайшие дни Соединенные Штаты Америки объявят о выделении нового пакета помощи Украине. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Как отметил глава американского оборонного ведомства во время пресс-конференции, Вашингтон продолжит наращивать военную помощь для Сил обороны Украины – как и союзники США по Контактной группе по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн".

По словам Остина, речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии, бронетехнике, боеприпасах и другом вооружении.

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"Соединенные Штаты объявят о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни", – подчеркнул он.

Остин также сказал, что переброска в Россию военных из КНДР является признаком отчаяния российского диктатора Владимира Путина и свидетельствует о намерениях главы Кремля продолжать войну против Украины.

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