В частности, в прошлом году 90% микроэлектроники, которую получила Россия, поступили из Китая.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что Китай играет ключевую роль в поддержке войны России против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе перед двухдневной встречей министров обороны стран-членов Альянса.

"Мы видим как Китай сейчас играет ключевую роль в обеспечении или поддержке войны России в Украине. 90% микроэлектроники, которую Россия импортировала в прошлом году, поступила из Китая. Эти предметы, электронное оборудование, которые являются ключевыми для производства ракет, бомб и боевых танков, применяемых в агрессивной войне России против Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что Китай создает возможность для России продолжать агрессивную войну против Украины.

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Китай поддерживает Россию в войне - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что при поддержке России со стороны Китая война станет длиннее.

По словам президента, нельзя говорить о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и одновременно поддерживать страну, которая нарушает все эти принципы.

Ранее СМИ сообщали, что США вместе с другими странами могут принять меры против китайских фирм и финансовых учреждений из-за того, что Пекин поддерживает РФ в войне против Украины.

Китай пообещал не отправлять оружие в Россию, но он поддерживает российскую экономику, покупая нефть и расширяя другие виды торговли.

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