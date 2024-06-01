Также в Штатах могут взяться и за китайские фирмы.

США вместе с другими странами могут принять меры против китайских фирм и финансовых учреждений из-за того, что Пекин поддерживает РФ в войне против Украины. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, пишет Reuters.

"Я думаю, что мы в первую очередь сосредоточены на китайских компаниях, которые систематически участвуют в поддержке России. Мы также внимательно присматриваемся к финансовым учреждениям", - отметил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл журналистам, отвечая на вопрос, могут ли быть мишенью для санкций китайское руководство и банки.

Ранее Кэмбелл заявлял, что существует насущная необходимость в том, чтобы страны Европы и НАТО направили Китаю коллективный сигнал беспокойства.

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"Будут сделаны шаги, не только Соединенными Штатами, но и другими странами, которые будут сигнализировать о нашем глубоком недовольстве тем, что Китай пытается сделать в своих отношениях с Россией на поле боя в Украине", - отметил он.

В то же время в Государственном департаменте сообщили, что в четверг чиновник встретился с заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосю и выразил обеспокоенность США из-за поддержки Пекином российской оборонно-промышленной базы, которая подрывает европейскую безопасность.

Китай и Россия - последние новости

Ранее министр обороны Китая Донг Цзюнь заявил, что страна не будет поставлять оружие ни одной из сторон в войне в Украине.

"Мы придерживаемся нашего обязательства не поставлять оружие ни одной из сторон конфликта", - подчеркнул источник, заверив, что Китай "применил строгий контроль над экспортом военной продукции".

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай может организовать "мирную" встречу, в которой будут участвовать РФ и Украина.

"Мы разделяем позицию (Китая), что в первую очередь необходимо устранить первопричины конфликта и защитить законные интересы всех сторон, с последующим достижением договоренностей на основе принципа равной и неделимой безопасности. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что это предполагает уважение к реалиям на местах, которые отражают волю людей, живущих там", - сказал он.

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