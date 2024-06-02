По словам президента, нельзя говорить о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и одновременно поддерживать страну, которая нарушает все эти принципы.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что при поддержке России со стороны Китая война станет дольше. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил во время общения с представителями иностранных СМИ на полях конференции "Диалог Шангри-Ла".

"Прежде всего, хочу вам сказать, что при поддержке Китаем России, война будет длиннее. Это плохо для всего мира и для политики Китая, который говорит о том, что уважает территориальную целостность и суверенитет, что это главные принципы. И декларирует это официально. Для них это также, я считаю, не очень хорошо. Я считаю, что сегодня есть стратегические ошибки. Никогда не надо поддерживать страну, которая является агрессором. Кто-то может не быть против политики этого государства. К сожалению, кто-то может быть не против, но самое страшное, когда ты поддерживаешь эту политику. Это говорит о том, что ты придерживаешься таких же правил в жизни. Это говорит о том, что и политика твоего государства, в принципе, именно такая – поддерживать агрессора", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, нельзя говорить о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и одновременно поддерживать страну, которая нарушает именно все принципы устава ООН, а именно – территориальную целостность и суверенитет Украины.

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"Можно не участвовать в Саммите мира. Это значит, что ты не видишь в этом формате приближения окончания войны. Можно не помогать Украине, цивилизованному миру и кому-либо закончить войну. Но, мне кажется, срывать Саммит мира, делать шаги на то, чтобы ослабление было уровня присутствия лидеров стран, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до Саммита мира, давить на них – это уже точно не приближает мир, и это уже не только поддержка России – это фактически поддержка войны", – подчеркнул Зеленский.

Как сказал президент, если государство не поддерживает Саммит мира, это значит, что то, что происходит в Украине, для этой страны является нормальным: "Конечно, мы без позитива воспринимаем сигнал Китая о том, что они не будут поддерживать и не будут участвовать в Саммите мира", – подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства прокомментировал информацию, что Китай и Бразилия могут организовать свой саммит, где может участвовать Россия: "Если будут предложения от Китая и Бразилии, безусловно, Украина, как жертва этой войны, должна была инициировать путь к окончанию войны, а именно Саммит мира. И именно мы должны инициировать, потому что мы знаем конкретно все кризисы, которые принесла Россия своей войной на территорию Украины. Неспровоцированная война. Мы ее не начинали. Война не ведется на территории России. Все эти кризисы происходят на территории Украины. При всем уважении к любым странам, ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо, не ориентируются до конца, что принесла Россия этой войной на территорию государства (Украины, – ред.)", – отметил Зеленский.

Глава государства пожелал всем другим странам мира, чтобы ни у кого не было потерь, массовых жертв и массовых могил: "Но это украинцы погибли. Это россияне насиловали наших людей, наших женщин, украли десятки тысяч наших детей. Никто не имеет права рассказывать нам как должна закончиться эта война. Она должна закончиться по закону, по международному праву, по справедливости, и это обязательно. Мы пригласили и Китай, и Бразилию, и все страны мы приглашаем", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина не подготовила сугубо свою повестку дня, а предлагает рассмотреть три кризисных вопроса – ядерную безопасность, продовольственную безопасность, обмен пленными и возвращение похищенных детей. По убеждению президента, эти вопросы должны быть близкими для многих стран Азии, Африки и всего мира.

"Мне кажется, что очень важно вернуть украинских детей, которые были силой вывезены на территорию Российской Федерации. Все заинтересованы в том, чтобы решить эти проблемы, найти пути", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова слышать мнение каждой из стран, но на украинской платформе, организованной вместе со Швейцарией.

Китайско-российская дружба

По данным издания The New York Times, этим летом Россия, вероятно, продолжит свое наступление на востоке Украины. Способность России осуществлять эти атаки несколько удивляет, ведь война стоит дорого. Экономика России ограничена жесткими санкциями со стороны некоторых богатейших стран мира. Однако Москве удается продолжать платить за свою военную машину. Американские чиновники указывают на Китай. Китай пообещал не отправлять оружие в Россию, но он поддерживает российскую экономику, покупая нефть и расширяя другие виды торговли.

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