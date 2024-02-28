Он отметил, что есть три сценария подобного развития событий.

Через два года полномасштабного вторжения РФ президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку военных западных стран в Украину.

Старший научный сотрудник Финского института международных отношений Эдвард Хантер Кристи считает, что существует три варианта такого развития событий, пишет Bild. Во-первых, это "мягкое развертывание", то есть обучение солдат НАТО для ВСУ, во-вторых, "средний вариант", который подразумевает развертывание "тыловых боеспособных сил". И третий - "жесткий" сценарий предусматривает участие западных военных в боях на линии фронта.

Пр этом высокопоставленный дипломат одной из стран центральной Европы в разговоре с изданием отметил, что на самом деле такие страны, как Польша, Литва, Латвия и Эстония, не готовы прямо участвовать в военном конфликте.

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"С какими солдатами и каким оружием? Ни одна из упомянутых вами стран не будет посылать войска в Украину, пока там идет война", - утверждает он.

Как отреагировали на заявление Макрона

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что "самая острая дискуссия развернулась вокруг вопроса об отправке войск в Украину, но здесь не было достигнуто никакого согласия".

Немецкий канцлер Олаф Шольц исключил такой сценарий, в Белом доме также сказали, что не рассматривают возможность отправки военных в Украину.

Тем не менее некоторые страны НАТО могут допустить развертывание сухопутных войск для защиты Украины.

А в Кремле сразу же назвали неизбежным прямой конфликт между Россией и НАТО, если альянс отправит военных в Украину.

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