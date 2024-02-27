Влияние предостережения Путина против прямого вмешательства Запада в войну оказалось сильнее в Берлине, чем в Париже, отмечает один из топ-политиков ФРГ.

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн похвалила президента Франции Эммануэля Макрона за его усилия в поддержку Украины.

Как сообщает ntv, Штрак-Циммерманн назвала своеобразным "тормозом" этих усилий канцлера Германии Олафа Шольца.

Комментируя заявление Макрона о вероятности введения в Украину сухопутных войск стран НАТО, политик сказала: "Германия, безусловно, не обязана разделять эту оценку, но поражает то, что Макрон является движущей силой. Канцлер - тормоз".

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Штрак-Циммерманн отметила, что влияние предостережения Путина против прямого вмешательства Запада в войну оказалось сильнее в Берлине, чем в Париже.

Макрон о "введении" войск стран НАТО в Украину

Накануне вечером президент Франции Эммануэль Макрон выступил с публичным заявлением, в котором рассказал об обсуждении идеи отправить западные войска в Украину. Этот вопрос поднимали на саммите по Украине в Париже. По его словам, такую возможность нельзя отбрасывать, хотя согласия пока нет.

Канцлер Германии Олаф Шольц уточнил, что результатом дискуссии об отправке войск в Украину стало согласие придерживаться ранее достигнутой договоренности - что европейские страны не будут отправлять свои армии в Украину.

Спикер Путина Дмитрий Песков отметил, что появление в Украине солдат западных стран будет означать прямое столкновение России с НАТО.

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