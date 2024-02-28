Указывается на то, как другие европейские чиновники быстро дистанцировались от идеи президента Франции.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск в Украину - это не очередная внешнеполитическая ошибка, а целенаправленный ответ на неоднократные вопросы журналистов, пишет Financial Times.

Макрон пришел к выводу, что империалистические амбиции Путина представляют собой экзистенциальную угрозу Европе, а не только Украине.

"Москва ведет "гибридную войну" против Франции, в частности, используя кибератаки и кампании по дезинформации в Интернете, а также тактику запугивания в воздухе и на море, говорят чиновники в Париже. Министр обороны Макрона недавно заявил, что Россия "испытывает новые пороги агрессивности" и пригрозила сбить французские самолеты над Черным морем", - говорится в публикации.

Как пишет FT, все это сильно отличается от февраля 2022 года, когда Макрон вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также настаивал на том, что Россия не должна "унижаться" и что ей понадобятся "гарантии" безопасности со стороны Запада в обмен на мир. Однако, неослабевающая агрессия России против Украины изменила мнение Макрона.

"В Европе растут опасения, что Украина ослабевает на поле боя, поскольку запасы боеприпасов истощаются. Дальнейшая военная поддержка США в Конгрессе зашла в тупик. Приверженность США коллективной обороне Европы может ослабнуть или даже прекратиться, если Дональд Трамп вернется в Белый дом", - указывает издание.

Проблема для Макрона заключается в том, что у Франции нет средств сделать "все необходимое" для защиты Украины. У нее есть армия среднего размера, и она является единственной страной ЕС, обладающей ядерным оружием. Но ограниченность государственных финансов не дает ей возможности инвестировать в оборону, если только она не сократит расходы в других сферах.

Кроме того, Макрону не хватает последовательности. В последние месяцы Франция блокировала использование средств ЕС для закупки артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами блока на том основании, что такие расходы никак не способствуют развитию собственной оборонной промышленности Европы. И только 26 февраля Макрон поддержал план Чехии, согласно которому закупки будут также осуществляться за пределами ЕС.

FT констатирует, что заявление Макрона об отправке войск в Украину, возможно, привлек внимание к чему-то "более тревожному". А именно к тому, что мнения союзников разделились относительно того, как далеко они готовы зайти, чтобы помочь Украине. Ведь другие европейские чиновники поспешили дезавуировать предложение Макрона, они быстро дистанцировались от идеи о вводе войск.

Заявление Макрона

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины.

Сообщалось, что этот вопрос обсуждался на встрече глав 20 европейских государств и других западных чиновников в Париже накануне.

Макрон пообещал, что они сделают все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: