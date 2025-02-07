Трамп решил, что это он положил конец войне в Газе, поставив ультиматум ХАМАС. Тот же метод он может попробовать и в отношении России.

Президент США Дональд Трамп записал себе в достижения урегулирование войны в секторе Газа. Этот пока еще сомнительный успех может вдохновить его на решительные действия по поддержке Украины и принуждению РФ к миру. Об этом пишет полковник британской армии в отставке, военный аналитик Гэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph.

"Путин теперь должен быть напуган. Ураган Трампа может занести его на Урал и дальше", - пишет аналитик, вероятно, намекая на свержение Путина и его заключение в Сибири.

По мнению автора публикации, ободренный "его" перемирием в Газе, Трамп теперь будет настаивать на мирном соглашении в Украине, которое бы точно положило конец конфликту.

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"Единственный способ, которым оно может быть выполнено, - это если Украина получит обратно часть, если не всю, потерянную территорию. Чтобы сохранить лицо и свое будущее в Кремле, Путину, возможно, придется обменять тысячи квадратных километров земли в Украине на несколько сотен, которые он потерял в священной для русского народа Курской области", - пишет Бреттон-Гордон.

Аналитик предполагает, что после громких заявлений Трампа по Газе, вероятно, именно президент США "держит в тисках" российского диктатора, а не наоборот.

"Трамп знает, что у него гораздо больше шансов достичь эффективного и длительного мира в Украине, чем в Газе. Учитывая желание нового президента США видеть себя великим лидером и миротворцем 21-го века, Путин должен быть обеспокоен", - резюмирует автор публикации.

Перемирие в Газе и Трамп

Как писал УНИАН, в середине января Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа и обмене удерживаемыми лицами. Через несколько дней этот процесс действительно начался.

Соглашение между Израилем и ХАМАС стало результатом многомесячных дипломатических усилий многих стран, а также частично следствием неспособности ни одной из сторон конфликта достичь нужных им результатов военными методами. Несмотря на это новый президент США Дональд Трамп, вероятно, считает это соглашение своей личной заслугой.

Еще в начале декабря прошлого года он публично пригрозил превратить Ближний Восток в "ад", если до его инаугурации ХАМАС не освободит всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль в октябре 2023 года. Соглашение о прекращении огня действительно было достигнуто до инаугурации Трампа, но нет надежных свидетельств, что на это как-то повлияли публичные заявления тогда еще даже не действующего президента США.

Уже после своей инаугурации Трамп предложил депортировать из Газы 1,5 миллиона палестинцев. Также он хочет, чтобы сектор Газы отошел под прямой контроль США.

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