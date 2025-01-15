Правительство Израиля пока не сообщало об условиях соглашения.

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Официально о нем будет объявлено "в ближайшие часы", пишет Reuters.

По данным издания, соглашение между Израилем и ХАМАС включает начальный шестинедельный этап, который будет включать постепенный вывод сил ЦАХАЛа из центральной части сектора Газа и возвращение перемещенных палестинцев на север.

Дональд Трамп подтвердил, что ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников на Ближнем Востоке:

Видео дня

"Скоро они будут освобождены. Спасибо!", - сообщил политик.

Предусмотрены отгрузки 600 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день в рамках соглашения, 50 из которых будут включать топливо, а 300 дойдут до северной части сектора Газа.

ХАМАС освободит 33 израильтянина, включая всех женщин, детей и мужчин старше 50 лет. Боевики сначала освободят заложников, моложе 19 лет, затем мужчин старше 50 лет.

В свою очередь Израиль освободит по 30 палестинских заключенных за каждого похищенного и по 50 за каждую женщину-солдата. Израиль освободит всех палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет, арестованных с 7 октября.

Отмечается, что число палестинцев, которые будут освобождены, будет зависеть от количества похищенных, которые будут освобождены, и может составлять от 990 до 1650 человек, включая мужчин, детей и женщин.

Живые похищенные будут освобождены раньше умерших. Ожидается, что третья часть соглашения будет включать возвращение всех тел под контроль Катара и ООН.

Война между Израилем и ХАМАСом - последние новости

Ранее сообщалось, что Власти Катара приостановили свое посредничество в согласовании мирного договора между Израилем и ХАМАС.

Такое решение катарское Министерство иностранных дел (МИД) приняло из-за нежелания сторон вести переговоры. Помимо этого, по данным СМИ, знакомых с ситуацией, на Катар сильно давили власти США, которые требовали закрытия представительства ХАМАС в стране.

Вас также могут заинтересовать новости: