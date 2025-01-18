Прекращение огня вступит в силу в 06:30 по Гринвичу в воскресенье.

Кабинет министров Израиля одобрил сделку с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, пишет Reuters, ссылаясь на заявление на сайте правительства Израиля.

"Правительство одобрило рамки возвращения заложников. Рамки освобождения заложников вступят в силу в воскресенье", - говорится в заявлении.

Соглашение было ратифицировано после более чем шестичасового заседания. Группа министров из 33 человек одобрила соглашение после рекомендации, высказанной ранее в пятницу кабинетом безопасности. В правительстве "за" проголосовали 24 министра, 8 - "против".

Видео дня

Прекращение огня вступит в силу в 06:30 по Гринвичу в воскресенье.

Напомним, 17 января Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание соглашения с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

На первом этапе соглашения заложники, удерживаемые ХАМАС, будут обменены на заключенных и задержанных, содержащихся в тюрьмах Израиля. Должны быть освобождены 33 из 98 оставшихся израильских заложников, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет, больных и раненых пленных. Взамен Израиль освободит более 700 палестинских заключенных, в том числе 275 человек, которых обвиняют в убийстве израильтян, а также тысячу палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.

Также в Сектор Газа будет доставлена ​​гуманитарная помощь, в том числе 600 грузовиков с гуманитарной помощью и 50 бензовозов, а также 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.

На 16 день перемирия стороны начнут переговоры по второму этапу соглашения. Он предусматривает освобождение остальных заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

Вас также могут заинтересовать новости: