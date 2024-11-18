Это решение не изменит судьбу Украины на передовой,однако поднимет моральный дух и укрепит позиции страны перед переговорами.

Америка в конце 2023 года, после более чем года дебатов, предоставила Украине ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км, которые ВСУ использовали с разрушительным эффектом на оккупированной Россией территории, включая Крым. При этом США, несмотря на многочисленные просьбы Украины, не давали разрешения бить через границу России по аэродромам, складам боеприпасов и командным пунктам.

Однако, как пишет The Economist, 17 ноября американские СМИ сообщили, что Джо Байден дал Украине разрешение на использование этих ракет на российской территории.

"Это решение не изменит кардинально слабеющую судьбу Украины на передовой, хотя поднимет моральный дух и укрепит позиции страны перед переговорами, которые Дональд Трамп будет вести после 20 января", - пишет издание.

Видео дня

Почему США так долго тянули с разрешением

Как напоминает The Economist, США не давали разрешения на эти удары по трем причинам. Первая - аргумент об ограниченных запасах ATACMS. Вторая заключалась в том, что их военная полезность, предположительно, будет ограниченной, поскольку, по заявлениям Пентагона, 90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы по украинским позициям, уже передислоцировались за пределы досягаемости ATACMS. Третья причина заключалась в риске эскалации.

"Украина и ее сторонники отмахиваются от этих аргументов. Они утверждают, что в арсенале Америки более чем достаточно ATACMS — по некоторым оценкам, более 1000, и их постепенно заменяют новыми и более дальнобойными ракетами. Российские самолеты могут быть вне досягаемости, но других целей — складов, командных пунктов, логистических центров и тому подобного — предостаточно… Они утверждают, что опасения по поводу эскалации также преувеличены. В конце концов, Путин считает Крым неотъемлемой частью России и при этом ничего не сделал в ответ на удары ATACMS там", - пишет издание.

В то же время решение Байдена оставляет три существенных вопроса

1. Масштаб этого разрешения.

Сообщения предполагают, что Украине, по крайней мере на начальном этапе, будет разрешено использовать ATACMS только в Курской области.

"Это имеет политический смысл, если цель состоит в том, чтобы послать сигнал Северной Корее, которая помогает России в этих усилиях… Но это не имеет большого военного смысла, если цель состоит в том, чтобы нанести максимальный урон российской военной машине до 20 января, когда Трамп придет к власти. Многие из самых сочных российских целей находятся в других местах", - пишет The Economist.

2. Последуют ли Британия и Франция примеру США в вопросе ударов Storm Shadow и SCALP.

Эти ракеты, как и ATACMS, требуют значительного участия Запада для эффективного нацеливания. Считается, что британские официальные лица неохотно разрешали их использование на территории России без руководства и прикрытия со стороны Америки. Теперь они, вероятно, смягчатся, считает издание.

3. Как будет реагировать Путин.

Как пишет The Economist, опасения по поводу использования ядерного оружия преувеличены, не в последнюю очередь из-за низкой вероятности поражения России на фронте. Но Россия намекалана расширение помощи хуситам в Йемене - риск, который западные чиновники описывают как "горизонтальную эскалацию", т. е. за пределы Украины. Существуют также опасения, что российские шпионы могут усилить свою кампанию саботажа, подрывной деятельности и покушений на убийство внутри Европы.

Удары ATACMS по России

17 ноября New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России, в частности, по северокорейским войскам. При этом в тот же день в западных СМИ появилась информация и о разрешении Франции и Британии на удары Storm Shadow и SCALP, однако позже в правительствах этих стран не подтвердили эти сообщения.

В то же время в РФ угрожали, что принятие таких решений якобы сделает НАТО прямым участником войны в Украине. В Совете федерации уже назвали это шагом к Третьей мировой войне.

Вас также могут заинтересовать новости: