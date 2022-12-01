В Госдепе подчеркнули, что Путин не должен достичь своей цели, погрузив украинцев во тьму и холод.

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Штаты будут стоять рядом с Украиной столько, сколько понадобится.

Во время Киевского форума она рассказала, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу за дополнительным пакетом в $37 миллиардов для Украины.

"Буквально только что президент Байден обратился в Конгресс за дополнительным пакетом в $37 миллиардов для того, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенное, защищенная и демократическая страна, а Владимир Путин потерпел стратегическое поражение", - подчеркнула Нуланд.

Видео дня

Она пояснила, что США не допустят, чтобы Путин достиг своей цели, погрузив украинцев во тьму и холод.

"Госсекретарь Блинкен объявил о $53 миллионах для закупки критически необходимого электрооборудования в США в дополнение к $50 миллионам для приобретения электрогенераторов, которые мы уже предоставили. Путин не должен достичь своей цели, погрузив украинцев во тьму и холод после того, как он не достиг своей цели на поле боя. Он потерпел поражение благодаря стойкости, храбрости и силе украинского народа", - добавила заместитель госсекретаря.

Нуланд заявила, что попытки Путина захватить Украину должны быть отбиты, иначе мир станет намного опаснее.

"Украинцы борются не только за свое собственное выживание, украинцы сражаются за всех нас. Попытки Путина совершить насильственное завоевание, его военные преступления и ядерный шантаж, его попытка сделать голод оружием и заморозить Украину, должны быть отражены и побежденные. Если этого не произойдет, мир станет намного опаснее. И тогда погаснет не только свет в Украине, свет суверенной и демократической нации, которая борется за свое собственное будущее", - подытожила она.

Помощь США Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, США активно поддерживают Украину в войне против Российской Федерации.

7 ноября стало известно, что в Украине прибыли первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide от США.

10 ноября Пентагон официально объявил новый оборонный пакет для нужд Украины на общую сумму в 400 миллионов долларов.

23 ноября сообщалось, что США передадут военную помощь Украине на 400 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: