Президент США предупредил о сокращении инвестиций.

Президент Джо Байден заявил, что европейские союзники готовы сократить инвестиции в Китай, если он продолжит поддерживать Россию, пишет Bloomberg.

Байден повторил, что Китай напрямую не поставлял оружие РФ, но при этом подчеркнул, что КНР не получит финансовой выгоды, "если будет снабжать Россию информацией и потенциалом".

Отмечается, что комментарии Байдена стали очередным выпадом против Китая в связи с углублением отношений Си Цзиньпина с Путиным, чему уделяется все больше внимания, поскольку союзники стремятся подавить военную машину России в Украине.

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НАТО vs Китай

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай "пособником" и даже "помощником" российской агрессии, поскольку он оказывает военно-техническую помощь РФ, что позволяет Кремлю так долго вести войну в Украине.

Сообщалось, что 10 июля 32 лидера НАТО потребовали от Китая "прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий России".

В ответ на это Китай отверг обвинения и в свою очередь обвинил Альянс во "лжи и клевете", предупредив держаться подальше от Азии.

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