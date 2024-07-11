'Клевета и провокация': Китай отверг обвинения НАТО в поддержке войны России в Украине

Китайские дипломаты призвали Альянс держаться подальше от Азии.

Китай отверг обвинения НАТО в поддержке войны России против Украины. Более того, Пекин обвинил альянс во "лжи и клевете" и предостерегает его держаться подальше от Азии.

Как пишет Financial Times, Китай обвинил НАТО в дискредитации и потребовал от не касаться Азии. Эти заявления прозвучали в ответ на обвинения НАТО в том, что Китай стал "решающим фактором" войны России против Украины. 32 лидера НАТО потребовали в среду от Китая "прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий России".

Китай отвергает обвинения

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин решительно отвергает все обвинения НАТО и считает их "предвзятыми, клеветническими и провокационными". Более того, представитель назвал Альянс "пережитком холодной войны".

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Линь добавил, что "конструктивная роль" Китая в войне в Украине была "широко признана международным сообществом". В предыдущем заявлении миссия Китая в ЕС заявила, что Пекин никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон, добавив, что его "нормальные торговые отношения" с Россией не должны подвергаться срывам или давлению.

"Без всяких доказательств НАТО продолжает распространять ложь, сфабрикованную США, открыто пороча Китай, сея раздор между Китаем и Европой и подрывая китайско-европейское сотрудничество", - сказал Линь.

Представительство Китая в ЕС ответило обвинениям НАТО, предупредив альянс держаться подальше от Азии, которая "не является полем для геополитической конкуренции".

"НАТО продолжает подчеркивать взаимосвязь между безопасностью Европы и безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе. . . Мы призываем его оставаться в рамках своей роли региональной оборонной организации в Северной Атлантике. НАТО не должно стать разрушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе или инструментом, который используется некоторыми крупными державами для сохранения гегемонии", - говорится в заявлении.

Горячая риторика прозвучала, когда Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия присоединились к саммиту НАТО. В ответ на рост региональной власти Народно-освободительной армии союзники США в Азии, включая Японию и Филиппины, активизировали совместное планирование, обучение и развертывание оружия. Такие члены НАТО, как Великобритания, Франция, Канада и Германия, также усилили военные операции и сотрудничество в сфере безопасности в регионе.

Пекин отказался от комментариев, а высокопоставленные чиновники китайской армии осудили усилия США по укреплению связей со своими союзниками в регионе как заговор по созданию "азиатского НАТО".

Активизация военных маневров Китая

В то время как Пекин критиковал НАТО, Тайвань зафиксировал крупнейшее за всю историю вторжение Китая в свою идентификационную зону противовоздушной обороны, буферную зону, определенную Тайбэем для раннего предупреждения о вражеских самолетах.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что 66 китайских военных самолетов действовали вокруг острова в течение 24 часов до 6 утра в среду, 56 из которых вошли в зону ПВО.

Эта деятельность является частью воздушных и военно-морских учений на пике сезона летних учений Китая. Во вторник министр обороны Тайваня заявил, что китайский авианосец прошел через канал Балинтанг между двумя самыми северными островами Филиппин на пути к Тихому океану.

Учения продолжаются с начала июля и включали воздушные и морские маневры в Восточно-Китайском море к северу от Тайваня, в Южно-Китайском море и в Филиппинском море к востоку от Лусона.

Параллельно США принимают Rimpac, крупнейшие в мире военно-морские учения, которые проходят вблизи Гавайев и охватывают почти 30 стран, но не Китай.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай "пособником" и даже "помощником" российской агрессии, поскольку он оказывает военно-техническую помощь РФ, что позволяет Кремлю так долго вести эту войну. Столтенберг отметил, что НАТО послало четкий сигнал Китаю о том, что такая роль Пекина недопустима.

Если Украина проиграет войну, то это не принесет мир, а принесет российскую оккупацию, поэтому НАТО будет поддерживать Украину и добиваться справедливого мира для нее, добавил он.

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