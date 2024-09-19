Запрет на глубокие удары по РФ является неоправданным, поскольку Россия на самом деле не сможет на это ответить ничем, кроме мелких пакостей

Американское вето на глубокие удары по РФ вдохновляет Владимира Путина на продолжение агрессии и одновременно расхолаживает партнеров Украины в желании продолжать помощь. Об этом говорится в редакционной статье авторитетного журнала The Economist.

Издание отмечает, что Россия ежедневно терроризирует Украину ракетами и бомбами, пытаясь уничтожить энергосистему накануне зимы. Украина предложила "пропорциональный законный ответ на эти незаконные нападения" - использовать западные ракеты, чтобы поразить военные объекты в России, из которых ведется этот обстрел. Сейчас Америка отклоняет "эту разумную просьбу".

Как отмечает издание, Америка не только не позволяет использовать для ударов по РФ собственные ракеты ATACMS, но и блокирует использование европейских ракет Storm Shadow и SCALP, поскольку они содержат американские комплектующие.

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"Мистер Байден говорит нет. Он должен передумать. (...) К сожалению, Америка сдерживается из-за неуместного страха перед эскалацией. (...) Россия уже делает там все возможное, кроме использования ядерного оружия, и переход этого порога (использование ядерного оружия - УНИАН) вызвал бы возмущение, в том числе среди ее союзников, таких как Китай", - отмечает The Economist.

По мнению авторов публикации, если Украине позволят глубокие удары по РФ, максимум, чем способен отреагировать Путин - это попытки навредить интересам Запада в других местах, скажем, предоставляя оружие Ирану или хуситам. Это было бы определенной проблемой, но в конце концов сдерживание Украины только способствует российской агрессии в Европе, считают в The Economist.

"Осторожность Байдена вознаграждает безрассудство Путина. Более того, это сказывается на других слабонервных, таких как Олаф Шольц, канцлер Германии, таким образом разделяя НАТО. Господин Путин видит это расхождение и делает вывод, что Запад устал от войны и стремится заключить сделку, которая будет ему на пользу", - предупреждает издание.

Украина ожидает разрешения на глубокие удары по РФ

Как писал УНИАН, Европарламент призвал снять с Украины ограничения на использование западного оружия для ударов по территории РФ. Евродепутаты отмечают, что Украина не может полноценно реализовать свое право на самооборону без отмены действующих ограничений на применение западного вооружения.

Между тем Россия до последнего пытается разыгрывать карту запугивания Запада, обещая чуть ли не прямые ракетные удары по Западной Европе, если Украине позволят бить по РФ.

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