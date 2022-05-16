Кайя Каллас отметила, что необходимо прекратить звонки президенту РФ.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвали западных чиновников прекратить звонить президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Она указала, что разговаривать с ним нет никакого смысла, если Запад хочет показать, что он в изоляции.

Об этом пишет Euroactiv.

"Мне кажется, что если все постоянно звонят ему, он не понимает, что находится в изоляции. Поэтому, если мы хотим донести до него мысль о том, что "вы изолированы", не звоните ему - в этом нет смысла", - отметила Каллас.

При этом она указала, что из-за постоянных звонков президент РФ чувствует себя в центре внимания.

"Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих переговоров, Буча произошла, Ирпень произошел - мы не видим никаких признаков деэскалации", - заявила политик.

Также она не видит смысла поддерживать дипломатические каналы с РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

После этого многие западные политики решили достучаться до президента РФ Владимира Путина с помощью телефонных разговоров, чтобы прекратить полномасштабную войну в Украине. Активнее всех созванивался с Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон.

Так, 28 февраля разговор Макрона с Путиным длился один час 30 минут. При этом президент Франции обратился к российскому главарю прекратить удары по гражданскому населению и обезопасить основные дороги в Украине.

Последний раза Макрон разговаривал с президентом РФ сразу после переизбрания на новый срок. Французская сторона высказала обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

В свою очередь 26 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Россию, где провел встречу с Путиным

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