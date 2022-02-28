Разговор Макрона с Путиным длился один час 30 минут.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Главной темой разговора стало нападение Российской Федерации на Украину.

Об этом сообщил Елисейский дворец

Отмечается, что разговор Макрона с Путиным длился один час 30 минут. При этом президент Франции обратился к российскому главарю прекратить удары по гражданскому населению и обезопасить основные дороги в Украине.

В свою очередь Путин якобы "подтвердил свою готовность к этому".

Кроме того, Макрон заявил, что настаивает на "необходимости немедленного прекращения огня".

Также президент Франции провел несколько разговоров Владимиром Зеленским.