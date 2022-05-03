Стороны обсудили Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые после переизбрания провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с победой на недавних президентских выборах и переизбранием на пост главы государства. Стороны продолжили обмен мнениями по ситуации в Украине.

В частности, обсуждали эвакуацию с "Азовстали" при посредничестве ООН.

Путин призвал Запад прекратить поставки на Украину вооружений.

С французской стороны, как сообщается, была высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

В этом контексте Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкций Запада.

Пресс-служба президента Франции и сам Макрон не проинформировали о факте переговоров и их итогах.

Напомним, что ранее Макрона с победой в выборах поздравил президент Украины Владимир Зеленский, назвав французского президента большим другом Украины.

30 апреля Эммануэль Макрон созвонился с украинским гарантом Владимиром Зеленским и пообещал усилить гуманитарную помощь и военные поставки Киеву.

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