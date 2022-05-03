Президент Франции Эммануэль Макрон впервые после переизбрания провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с победой на недавних президентских выборах и переизбранием на пост главы государства. Стороны продолжили обмен мнениями по ситуации в Украине.
В частности, обсуждали эвакуацию с "Азовстали" при посредничестве ООН.
Путин призвал Запад прекратить поставки на Украину вооружений.
С французской стороны, как сообщается, была высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
В этом контексте Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкций Запада.
Пресс-служба президента Франции и сам Макрон не проинформировали о факте переговоров и их итогах.
Напомним, что ранее Макрона с победой в выборах поздравил президент Украины Владимир Зеленский, назвав французского президента большим другом Украины.
30 апреля Эммануэль Макрон созвонился с украинским гарантом Владимиром Зеленским и пообещал усилить гуманитарную помощь и военные поставки Киеву.