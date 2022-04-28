Бен Уоллес считает ситуацию в Приднестровье отчаянием президента РФ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал президента Российской Федерации Владимира Путина этническим националистом. Он отметил, что глава Кремля хочет стать "раковой опухолью" Украины.

Об этом британский политик заявил в эфире Sky News.

По его словам, у Путина всегда были амбиции для развязывания войны, потому что он этнический националист.

"Очевидно, что есть другие группы русскоязычных, которые он потенциально чувствует так же, как чувствовали себя нацисты во время Второй мировой войны - что они якобы владеют этими людьми", - заявил министр.

При этом он считает, что эскалация в так называемом Приднестровье – отчаянная попытка Путина расширить войну.

"Мы пока не знаем подробностей атак в Приднестровье, и кто за ними стоит, но если это была Россия, то это ее стратегической ошибкой", - указал Уоллес.

Кроме того, британский министр считает, что Путин может предпринять попытки объединить временно оккупированные земли и "просто стать раковой опухолью" для Украины, поэтому союзники должны помочь оттеснить войска РФ.

Также Уоллес предположил, что Британия могла бы поддержать Украину в возвращении Крыма, но необходимо выбить российскую армию с позиций, которые заняли после 24 февраля.

Ситуация в Приднестровье - что известно

В РФ заявили, что во время второго этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

Позже в Главного управления разведки Минобороны сообщили, что 25 апреля спецслужбы РФ организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики".

В МИД Украины осудили попытки втянуть так называемое Приднестровье в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории данного региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.

26 апреля власти "ПМР" заявила о взрывах в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, в воинской части в селе заборы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

Также украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят осуществить ракетный удар по Приднестровью.

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