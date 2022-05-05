Политик заверил, что Минск никому не угрожает.

Александр Лукашенко заявил, что Минск не заинтересован в вооруженном конфликте. Он указал, что Беларусь не угрожает безопасности Европы.

Об этом пишет "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, он знает, кто ему противостоит, и заверил, что Минск никому не угрожает.

"Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит", - заявил политик.

Также он заявил, что не намерен развязывать войну.

"Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно", - подытожил Лукашенко.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения его армии на нашу территорию пока нет, но территорию Беларуси использует Россия для нанесения ракетных ударов по Украине, ведение разведки и дислокации войск.

29 апреля Лукашенко отличился странным заявлением. Он считает, что без диктатуры в стране белорусы "ходили бы голытьбой".

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